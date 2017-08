Macri: "Cristina debe creer que todavía tiene el mando de la Argentina"

PASO

El presidente Mauricio Macri resaltó que Cambiemos hará "una buena elección" el próximo domingo y defendió su gestión al asegurar que está "convencido" de que "estamos caminando por el camino correcto y nos va a ir cada día mejor".

Al mismo tiempo, tuvo duros conceptos contra la ex presidenta Cristina Kirchner, mientras que sobre la candidata a diputada por Cambiemos Elisa Carrió dijo que logró una "relación de confianza", aunque admitió las "diferencias" que la legisladora mantiene con Franco, su padre, y destacó que la gobernadora María Eugenia Vidal "tiene las condiciones de ser lo que quiera".

De la ex presidente dijo que "Cristina no tenía en su cabeza entregar el mando, porque tiene un problema psicológico: ella debe creer que todavía tiene el mando de la Argentina". "Es el problema que tiene ella", insistió.

Al hablar de Vidal, el jefe de Estado aseguró estar "feliz de que los argentinos la descubrieran. No me da celos, soy su mayor admirador, es lo mejor que le ha pasado a la Provincia en muchos años".

"Con Lilita fue un encuentro maravilloso en la vida, ahora tenemos una relación de confianza. Yo la entiendo y ella me entiende", agregó.

Consultado por las elecciones del próximo domingo, el Presidente pronosticó que harán "una buena elección" porque "este cambio va en serio, lo que va a pasar es que vamos a crecer más".

"Estoy convencido de que estamos caminando por el camino correcto, vamos a estar cada día un poco mejor, es imposible que de un día para el otro todo se solucione", agregó.

Además, el mandatario hizo un repaso por su vida, su relación con su padre y sus hijos, y recordó el secuestro que sufrió en 1991, en tanto resaltó que su relación con el Papa Francisco es "la misma que cuando era jefe de Gobierno porteño".

"Yo no siento que no me quiera. El tiene sus formas y estilos, tiene la tarea de contener y perdonar", aclaró, y dijo que "deben entenderlo" quienes acusan al Sumo Pontífice de "traición".

En tanto, Macri reiteró su promesa de que en 2019 terminará su mandato con una inflación de un dígito, y que "la meta es el 17% para este año, y el año que viene de 8 a 12".

"Yo tengo un compromiso con los argentinos por el tiempo que me lo demanden, (hoy) no podemos hablar de una reelección. Después de ser presidente, no voy a seguir en otro cargo, no me voy a reciclar por otro lado, pero siempre voy a tener mi compromiso con el país", concluyó.