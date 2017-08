La UTA advierte sobre medidas de fuerza si no hay acuerdo salarial con los choferes de larga distancia

"Si no hay acuerdo paralizaremos los servicios", aseguró Roberto Fernández, secretario General del gremio.

El secretario General de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, advirtió este jueves que el gremio tomará “medidas de fuerza” si la semana próxima no llegan a un acuerdo paritario con la cámara empresaria del transporte de pasajeros de larga distancia.

“Vamos a realizar medidas de fuerza si no aparecen las soluciones de aquí a la semana que viene”, sostuvo el titular del sindicato que nuclea a los choferes de micros de corta, media y larga distancia, al ser consultado por Télam.

Fernández indicó que el martes próximo mantendrán una “última reunión” y, de no haber acuerdo, optarán por paralizar el servicio de micros de larga distancia.

“Si no hay acuerdo paralizaremos los servicios”, dijo y precisó que reclaman “un aumento del 22 por ciento y los empresarios no han hecho ninguna oferta”.

Acerca del argumento empresarial del sector para no otorgar un aumento, Fernández sostuvo que “dicen que no tienen plata, que cayó la cantidad de pasajeros que transportan y que el Gobierno no les dio ninguna solución”.

“Los empresarios nos amenazan con la pérdida de las fuentes laborales, al decirnos que no sólo no hay plata para los aumentos sino que si continúa la crisis van a tener que despedir trabajadores, y eso nosotros como gremio no lo vamos a permitir”, señaló.

“Hace tres meses -añadió- que nos pasamos de reunión en reunión proponiendo alternativas, pero las soluciones no aparecen, nos vamos con las manos vacías y creemos que con la actual situación económica y social los aumentos salariales son imprescindibles”.

Según fuentes gremiales, en el sector del transporte público de larga distancia prestan servicios entre 18.000 y 20.000 choferes.