Macri pidió “ir a votar para decir que estamos convencidos del cambio”

EN EL CIERRE DE VAMOS JUNTOS

Con el presidente Mauricio Macri como figura central, el oficialismo porteño tuvo su cierre de campaña con un acto en el microestadio del club Ferrocarril Oeste, de cara a las Paso de este domingo. Allí, el líder del PRO llamó a sus votantes a que asistan a las urnas para ratificar "el camino que elegimos”.

“Este es el comienzo de un largo camino. Y el domingo tenemos la gran oportunidad. Lejos de engancharnos con el enojo, con la agresión, vayamos a ejercer ese acto de la democracia con alegría y digamos que este es el camino y que queremos recorrerlo juntos”, sostuvo el mandatario en un escenario de 360°. La trasmisión se hizo por Facebook y YouTube.

El jefe de Estado subrayó que “la Presidencia no se ejerce desde un escritorio y en los salones de la (Casa) Rosada, y menos rodeado de gente que le diga a uno lo que quiere escuchar”. “Estoy comprometido, pienso en vos todos los días y no bajo los brazos. No los bajes vos tampoco”, remarcó el Presidente al dirigirse a los presentes. E insistió: “Los quiero invitar a que el domingo vayamos a votar, vayamos a decirles al resto de los argentinos que creemos en lo que estamos haciendo y que necesitamos que todos se sumen”.



Antes del discurso final del Presidente, fue el turno de la ideóloga de Cambiemos y primera precandidata de Vamos Juntos a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Elisa Carrió.

“Vengo a pedirles en nombre de todos nosotros perdón por muchos errores no forzados cometidos por nosotros. Nosotros, como ustedes, también estamos aprendiendo a ser republicanos”, comenzó Carrió, quien ingresó al ritmo de “La flor más bella”, de Memphis La Blusera, sacándose selfies con los militantes.

En medio de aplausos y risas, la referente oficialista remarcó que espera que “la sociedad, sobre todo los más pobres, lo más vulnerables, entiendan que nunca hubo tanto gasto social dirigido a los hermanos en condiciones más débiles que la que tuvo este Gobierno”.”La diferencia es que nosotros no decimos ‘este viene de Mauricio, esto es propiedad de Mauricio’. Esto es un derecho de esas personas, de los impuestos que pagamos los argentinos, del sacrificio de las clases medias”, dijo.

También estuvieron presentes la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; entre otros.