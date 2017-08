Massa apela a los votantes del ex ministro de Transporte

BUENOS AIRES

Sergio Massa giró su discurso y, además de cuestionar el macrismo, aprovechó para convocar a los potenciales votantes de Florencio Randazzo para que lo acompañen en las elecciones del domingo.

El precandidato a senador por el frente 1País afirmó que el ex ministro del Interior y precandidato a senador por Cumplir “no se transformó en una alternativa”. Por eso, llamó a “los compañeros de corazón peronista que no quieren volver al pasado y están asqueados con lo que pasa hoy en materia económica y de seguridad” para que pongan en el sobre la boleta que los tiene a él y a Margarita Stolbizer. “Podemos construir algo de corazón peronista, pero más amplio”, sostuvo el ex intendente de Tigre en declaraciones radiales, al tiempo que adelantó que su espacio busca “construir el verdadero cambio, pero de verdad, sin volver al pasado”.