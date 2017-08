Cristina Kirchner cierra su campaña en La Matanza

HACIA LAS PASO

La ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ya tiene todo listo para el cierre de su campaña proselitista. La ex mandataria eligió trasladar a su tropa hacia territorio amigo, el partido de La Matanza, donde gobierna Verónica Magrario. De esta manera, hoy a las 17 en la Universidad de La Matanza, en pleno corazón de González Catán, la precandidata a senadora nacional por el frente “Unidad Ciudadana” se mostrará junto con el resto de los postulantes del espacio. Por otra parte, desde su entorno anticiparon que la ex presidenta esperará los resultados del próximo domingo en las instalaciones del club Arsenal de Sarandí, mismo escenario desde donde lanzó su candidatura para estas elecciones. Lo concreto es que Cristina eligió refugiarse en la Tercera Sección electoral, la misma que en las principales encuestas la dan como ganadora de las Paso.