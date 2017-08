Vidal: El domingo se podrá sumar más apoyo del Congreso a los bonaerenses

"Hace falta más gente para trabajar las obras que faltan, gente que nos defienda en el Congreso para reclamar los fondos que le fueron quitados a la Provincia por el Fondo del Conurbano", dijo la gobernadora María Eugenia Vidal en declaraciones a Telefé.



Además, reafirmó que en Cambiemos todos integran "un equipo" y se mostró "orgullosa" de acompañar a los precandidatos oficialistas en el distrito Esteban Bullrich, Gladys González, "Toty" Flores, Graciela Ocaña y Guillermo Montenegro. "Son personas que vienen a trabajar a la Provincia y la conocen", destacó la gobernadora.



Allí, remarcó el hecho de que no sean candidatos "testimoniales" y que no tengan aspiraciones "de ser presidentes".

De hecho, sostuvo que todos ellos vienen a ayudarla "a dar las peleas que estamos dando, que son difíciles y no se dieron en 25 años".