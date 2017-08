Carlos Menem apeló el fallo que impugnó su candidatura

APOYO DEL PJ RIOJANO

El ex presidente y actual senador Carlos Menem apeló ayer el fallo de la Cámara Nacional Electoral que le prohibió presentarse como precandidato por La Rioja para renovar su banca en la Cámara alta. La presentación, que lleva las firmas de los ex ministros Carlos Corach y Rodolfo Barra, fue hecha ante la Cámara Electoral, con el objetivo de que el tema sea elevado a la Corte Suprema de Justicia. Menem además reclamó que la medida tenga efecto suspensivo de forma tal de poder presentarse en las Paso.

La Cámara Nacional Electoral decidió el lunes que el ex presidente no podrá ser precandidato a senador nacional en las próximas Paso, por lo que su reemplazo será Ricardo Guerra, actual ministro de Hacienda de La Rio​​​​​​​ja. Sin embargo, de aquí al domingo no hay tiempo para imprimir nuevas boletas, por lo que los riojanos que opten por el justicialismo deberán elegir la que lleve el rostro de Menem.



En tanto, tuvo lugar ayer en La Rioja una protesta contra el fallo que impugnó la precandidatura de Menem. Estuvieron presentes el mismo Menem, la hija del ex mandatario, Zulemita y el gobernador riojano, Sergio Casas, entre otros.