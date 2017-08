Frigerio dijo que hay diálogo con los que piden la emergencia alimentaria

"No es verdad que no hablamos. No pueden faltar a la verdad y decir que no hablamos porque es mentira. Avanzamos en muchas cuestiones y otras no", dijo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en declaraciones a TN, al referirse a los incidentes que siguieron a la movilización realizada el lunes frente al Congreso en reclamo de la aparición de Santiago Maldonado.



"La manifestación de la tarde fue violenta. Eran pocas personas violentas pero nos preocupan las reacciones que pueden tener porque no solo pasa en Buenos Aires, sino también en otros lugares de la Argentina". Y agregó: "Estos grupos están en contra del Estado y de la República" y llamó a "estar muy atentos", frente a esas situaciones.