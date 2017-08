El Central intervino para mantener al dólar abajo de $ 18

MERCADO DE CAMBIO

Por tercera vez en siete ruedas, el Banco Central tuvo que intervenir para mantener al dólar por debajo de los $18 en medio de la sostenida demanda de divisas por cobertura de cara a las elecciones primarias del próximo domingo, donde se definirán los candidatos que competirán en los comicios legislativos de octubre. Ayer, la autoridad monetaria -junto al Banco Nación- habría vendido cerca de u$s 200 millones, pero no evitó un nuevo avance del billete: el dólar ascendió cuatro centavos y cerró a $ 17,98 en agencias y bancos de la city porteña. El monto vendido en esta rueda se suma a los u$s 42 millones que desembolsó la autoridad monetaria el jueves pasado y a los u$s 305 millones del viernes 30 de julio. El avance en agencias y bancos minoristas se produjo en sintonía con el Mercado Unico y Libre de Cambio, donde la divisa subió dos centavos y medio a $ 17,72 y sumó su cuarta alza consecutiva. Durante la rueda, los precios fueron de menor a mayor con un recorte posterior de la suba estimulada por la reiterada presencia oficial en el desarrollo de las operaciones.