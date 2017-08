Con Cristina sin definir el cierre, todos apuestan al ‘superjueves’

CAMPAÑA

El viernes a las 8 a.m. comienza la veda electoral, 48 horas antes de que abran las escuelas en las Paso del 13A. Hasta entonces, los precandidatos bonaerenses apostarán a todo o nada durante lo siguientes cuatro días con agendas cargadas de actos, entrevistas en TV y recorridas. Todo antes del superjueves de cierre.

Apelando al misterio, como durante el prólogo de los comicios en el que evitó filtraciones de sus futuras visitas para esquivar a la prensa, en el comando de campaña de Cristina Fernández de Kirchner juran que "aún no hay nada definido" para el cierre de una silenciosa campaña atípica para la ex Presidenta.

Temiendo una derrota en Buenos Aires, Mauricio Macri recorrerá el interior con un último evento en Córdoba. Pero también pisará la provincia junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, quien se puso al hombro la campaña del precandidato Esteban Bullrich.

Sergio Massa aprovechará las últimas 24 horas para una maratón por 5 distritos del GBA, acompañado por su socia en 1País, Margarita Stolbizer y distintos precandidatos.