Bullrich dijo que "no hay ningún indicio" de que Gendarmería haya detenido a Santiago Maldonado

"El juez dice que no hay ningún indicio de que fue la Gendarmería quien lo tomó a Maldonado. Nosotros tampoco tenemos indicio de que Santiago Maldonado haya estado en el lugar, porque todas las personas estaban encapuchadas", dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich en declaraciones a radio la Red, y atribuyó a la comunidad mapuche haber dificultado la investigación para saber el paradero de Santiago Maldonado.



"No nos dejaron entrar y no pudimos hacer el trabajo que hay que hacer", señaló la funcionaria y detalló que tras recibir el hábeas corpus, en "el trabajo de búsqueda con el mismo juez Otranto" las fuerzas de seguridad tuvieron "dificultades para entrar en el lugar, porque la comunidad no dejó entrar más de 400 metros.



Bullrich confirmó que el operativo de Gendarmería existió ordenado por juez Otranto "frente a hechos de violencia extrema como la quema de casas de puesteros y una estación de tren. Se había tomado la ruta 40, la Gendarmería va por orden del juez a despejar la ruta, en una situación complicada y violenta porque hay de todo tipo de armas. Retiene a dos mujeres con chicos y todos los encapuchados salen corriendo hacia la comunidad Cushamen que queda justamente ahí", contó la ministra, quien acotó que luego ambas mujeres fueron dejadas en libertad.