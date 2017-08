Sobreseyeron a Boudou en la causa por papeles truchos

TRIBUNAL ORAL FEDERAL

El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou fue sobreseído ayer en la causa en la que se lo acusaba de haber falseado la documentación registral de un automóvil Honda de su propiedad.

La decisión fue tomada por mayoría por el Tribunal Oral Federal 1 (TOF), integrado por los jueces Gabriel Eduardo Vega, José Antonio Michilini y Adrián Grünberg que el 11 de agosto darán a conocer los fundamentos del fallo, que podrá ser apelado por la fiscal del juicio.

El sobreseimiento del ex vicepresidente se produjo por la extinción por prescripción de la acción penal, según expuso el TOF1, que también sobreseyó a la ex novia de Boudou, Agustina Seguín, y absolvió a María Graciela Taboada de Piñero, la titular del registro automotor que intervino en el trámite.

La figura por la que se sobresee al ex vicepresidente indica que se venció el tiempo que establece la ley para juzgar el delito imputado. Cuando hay funcionarios públicos involucrados las causas no prescriben, pero como hoy absolvieron a Taboada de Piñero, la única que era funcionaria, el resto cae en consecuencia, según explicaron fuentes de la defensa, previo a conocer los argumentos del veredicto.

El veredicto fue leído pasadas las 15 en una de las salas de audiencia de los tribunales federales de Comodoro Py y alcanzó también al gestor Andrés Soto, quien fue sobreseído, y a su ayudante Rodolfo Basimiani, quien no había sido acusado por la fiscal del juicio oral.

En la lectura del veredicto, los magistrados no hicieron referencia a si el ex vicepresidente cometió o no algún delito, sino que señalaron que pasó más tiempo del que establece la ley para juzgar los delitos imputados, aunque según fuentes judiciales los planteos de prescripción planteados en instancias previas habían sido rechazados.

La audiencia había comenzado a las 10 de la mañana y tras pasar a un cuatro intermedio se retomó después de las 15 para la lectura del veredicto. Por la tarde, Boudou llegó sobre la hora en una camioneta que conducía su amigo, el músico Manuel Quieto.

En la sala de audiencias se encontraba también el metrodelegado Néstor Segovia, quien estaba sentado en la primera fila del público a la espera de que se conociera el resultado del juicio, mientras que a la mañana había pasado por la sala el abogado Marcelo Parrilli.

Por la mañana, y sentado junto a su abogado Martín Magram, Boudou había reiterado su inocencia, negó haber cometido delito alguno y pidió ser sobreseído.

“Respetuosamente y con mucha humildad pido que se me sobresea y que quede demostrado que soy inocente en esta causa”, dijo.