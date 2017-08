Piden indagar a De Vido por presuntos sobornos de Odebrecht para la ampliación de gasoductos

El fiscal federal Federico Delgado pidió la citación a declaración indagatoria del ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido, del ex secretario de Energía Daniel Cameron y otros acusados por supuestos sobreprecios en la adjudicación a la empresa brasileña Odebrecht de las obras de ampliación de dos gasoductos.

"El Estado Nacional fue engañado por un grupo de funcionarios y de empresarios privados", sostuvo el fiscal Federico Delgado al pedir al juez federal Daniel Rafecas que cite a indagatoria al actual diputado nacional De Vido, al ex titular de la Secretaría de Energía Daniel Cameron y al ex presidente del Ente Nacional del Gas, Fulvio Madaro, entre otros acusados.



Además, pidió que se indague a empresarios y apoderados de Odebrecht, entre otros, y aclaró que por el momento no pidió indagar al ya detenido ex secretario de Obras Públicas José López porque si bien hay "certeza" del pago de sobornos, delito que lo involucraría, todavía no se incorporaron las pruebas a la causa. Delgado acusó a los imputados por supuesta "defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles", aunque en el dictamen no descartó además estar ante el pago de sobornos por parte de la empresa brasileña.



Las maniobras investigadas relativas a la ampliación de los gasoductos Norte y Sur por parte de Transportadora Gas del Norte y del Sur "generaron que el Estado nacional terminara pagando valores mucho más elevados por las obras que en lo que en rigor de verdad valían", agregó el fiscal en el dictamen.