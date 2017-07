Aerolíneas vendería los aviones que compró Cristina Kirchner

Aerolíneas Argentinas analiza la posibilidad de poner a la venta los 24 aviones Embraer, comprados durante el mandato de Cristina Kirchner, que actualmente vuelan en Austral.

“Lo estamos estudiando. Igualmente no vamos a malvender nada. La idea es ver si aparece un comprador que pague lo que vale la flota. Aún no terminamos de sacar los números sobre la conveniencia o no, pero lo estamos estudiando”, dijo una alta fuente de la empresa al diario La Nación.

El motivo de la decisión respondería, principalmente, en que se ​tratan de aviones pequeños por lo que los reemplazarían con la compra de otros más grandes.