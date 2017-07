Para el Gobierno, “es poco probable que el dólar pueda subir mucho más”

MINISTRO CABRERA

Tras la escalada del dólar de las últimas semanas -superó por primera vez los $18 y cerró la semana en un nivel histórico- desde el Gobierno nacional descartaron una mayor suba de la divisa norteamericana, destacaron que en Argentina el tipo de cambio “sea libre” y proyectaron un crecimiento económico del 3% para este año.

En ese sentido, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, consideró “poco probable que el dólar suba mucho más” del nivel de las últimas jornadas, cuando superó los 18 pesos, y proyectó que la economía crecerá “más de 3%” este año con la progresiva mejora de los sectores más rezagados.

“El dólar en Argentina es libre. No querría decir cuál es el techo porque justamente eso tiene que ver con un mercado de compra y de venta. Lo que sí puedo decir es que yo no tengo dudas de que lo que sobra en Argentina son dólares”, subrayó en una entrevista publicada este domingo en El Tribuno de Salta.

“Así que es poco probable que el dólar pueda dispararse y subir mucho más que esto”, remarcó. “Esto tiene efectos positivos y negativos: el efecto positivo es la mejora en la competitividad de las empresas argentinas y el efecto negativo tiene que ver con cuánto los argentinos pasan a precios esta suba de los dólares”, puntualizó Cabrera.

En tanto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sostuvo: “No me preocupa el precio del dólar. Tenemos que acostumbrarnos al cambio flexible, lo que pasa en casi todo los países del mundo y específicamente a los que les va bien”. Y agregó que “a nadie le puede extrañar que en unos días el dólar baje”.

“Con un tipo de cambio flexible, pero flexible en serio, el impacto del dólar no debería repercutir en los precios. Eso es lo que queremos, una economía más predecible. Lo importante es que tenemos gente profesional y un Bcra independiente”, apuntó.

Asimismo, el ministro del Interior coincidió con Cabrera al sostener que “este año la economía va a crecer un 3% y va a ser líder en Latinoamérica”. “En el pasado, en los últimos 10 años durante la bonanza de las tasas chinas, Argentina era el que menos crecía. El dato más importante es que es un crecimiento basado en variables que va ser sostenido en el tiempo. Lo importante es que la Argentina crezca, aunque sea a estas tasas, durante 25 años”, remarcó.

Cabrera consideró que “hay una cosa que no es discutible: en el último trimestre de 2016 la economía creció, el primer trimestre de este año creció, el segundo trimestre de 2017 creció y seguimos creciendo”.

“Probablemente tengamos un crecimiento superior al tres por ciento. Es cierto que puede ser heterogéneo y es probable que te encuentres con alguien que haya perdido el empleo o que no le esté yendo bien, pero inexorablemente en algún momento estos sectores se van a incorporar a la economía creciente”, concluyó.