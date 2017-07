Definen si Boudou es culpable por los papeles truchos de un auto

SEMANA CLAVE PARA UNA CAUSA CONTRA EL EX VICEPRESIDENTE

El Tribunal Oral Federal 1 de la Capital Federal dará a conocer el veredicto en el juicio oral al ex vicepresidente Amado Boudou en la causa que investigó irregularidades en la transferencia de un automóvil. Los jueces Gabriel Eduardo Vega, José Antonio Michilini y Adrián Grünberg informarán el próximo viernes, en la audiencia que comenzará a las 9:30, si Boudou y el resto de los acusados son culpables o inocentes por ese vehículo que estaría “flojo” de papeles.

Ese día los imputados tendrán la posibilidad de decir sus últimas palabras en el marco del juicio antes de la lectura del fallo. Además del ex vicepresidente de la Nación, son juzgados Andrés Alberto Soto, Rodolfo Basimiani, María Graciela Taboada y Agustina Seguín (ex pareja de Boudou), acusados de falsear información para inscribir un auto Honda.

La fiscal Stella Maris Scandura pidió tres años de prisión en suspenso para Boudou, Seguín, Taboada (jefa del Registro Automotor 2 de la Ciudad de Buenos Aires) y el gestor Soto.

Para Taboada y Soto también solicitó que por seis años estén inhabilitados para ejercer cargos públicos. Según Scandura, ninguno tiene antecedentes penales -excepto Soto, que posee una condena que todavía no está firme y dos suspensiones de juicio a prueba- por lo que requirió el mínimo de la pena de tres años para un delito que tiene como máximo ocho años.

Cuando le tocó declarar, Boudou dijo ser inocente, pidió su absolución y reclamó que le devuelvan el auto; como pena subsidiaria, solicitó que se le imponga el mínimo de la pena, de un año de prisión. El resto de los acusados también pidió la absolución.

El tribunal llevó adelante una audiencia donde las partes hicieron uso de “réplicas y dúplicas” sobre los argumentos escuchados, y luego se fijó que el viernes 4 de agosto será la fecha del veredicto.

A Boudou lo esperan otros debates en la Justicia: el Tribunal Oral Federal 4 tiene previsto fijar en los próximos días fecha de inicio del juicio para la causa por las irregularidades en el salvataje de la ex Ciccone Calcográfica, y se estima que el fiscal Ramiro González solicitará elevar a instancia de juicio otro expediente por la compra de una veintena de autos por parte del Ministerio de Economía.