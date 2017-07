Vidal: “La gente de la Provincia sabe quién la quiere y quién la usa”

HACIA LAS PASO

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se mostró confiada de cara a las próximas elecciones legislativas al sostener que “la gente de la Provincia sabe quién la quiere y quién la usa”, al tiempo que consideró que “la encuesta que vale es la del 22 de octubre” y no las primarias de agosto.

“Estoy convencida de que la gente de la Provincia sabe quién la quiere y quién la usa, y que al final del camino y de las dificultades, nos va a fortalecer como equipo para poder seguir peleando por ellos”, consideró Vidal durante una entrevista con Diario Popular.

En esta línea, la mandataria provincial aclaró que “la encuesta que vale es la del 22 de octubre, que es la que define quiénes van al Congreso” y no tanto las Paso, en la que se elige a los candidatos.

Por otra parte, la gobernadora aseguró que está “muy confiada” de que el oficialismo le vaya a ganar a la ex presidenta Cristina de Kirchner, quien compite para senadora nacional por la Provincia, aunque sostuvo que no hacen “campaña confrontando” con ella.

“Tampoco lo hicimos en 2015. Busquen mis declaraciones y no van a encontrar nada confrontando con el que en ese momento era gobernador y candidato a presidente, de una provincia que estaba devastada. Yo hablaba de lo que los bonaerenses podíamos ser, y sigo hablando de lo mismo”, señaló. No obstante, Vidal cuestionó las últimas apariciones de campaña de la ex mandataria nacional: “Cuando vos te ponés el jean o el poncho porque creés que te va a dar votos, se nota”.