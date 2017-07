Macri prometió una reforma impositiva

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN RURAL 2017

El presidente Mauricio Macri inauguró la Exposición Rural 2017 en el predio ferial de Palermo con un discurso cargado de alto contenido político, coincidente con la campaña de cara a las elecciones PASO. "Vamos a dar batalla a la mafia", lanzó el jefe de Estado, que dijo que "nunca más las obras serán sinónimo de corrupción". Además, confirmó que habrá un proyecto de reforma impositiva para después de las elecciones.

Acompañado por la primera dama, Juliana Awada, su pequeña hija, Antonia; la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta; y el ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile, Macri habló después de Luis Miguel Etchevehere, que pidió "no volver al pasado".

"A pesar de todo lo que pasó nos llenaron de buenas noticias. Récord de cosecha histórica en la Argentina: total 137 millones de toneladas. No es sólo una buena noticia para el campo sino para la Argentina porque estas 12 millones de toneladas adicionales generaron 400 mil viajes de camiones adicionales: más trabajo en estaciones de servicio, parrillas, mecánicos, repuesteros, en tantas cosas que se empiezan a mover a partir de la energía emprendedora del campo argentino", enumeró el Presidente y elogió al campo: "Cuando crece el campo crece la Argentina".

"Acá no hay intocables. Cuando gobernaron sólo nos dejaron problemas", manifestó el presidente en su segundo año consecutivo en la Rural. "No puedo creer cuando escucho a aquellos que gobernaron durante tantos años, que ahora vienen con distintas propuestas y partidos a decir que tienen soluciones cuando nos gobernaron y nos dejaron en ruinas", enfatizó con tono electoral.

"Como nunca antes vamos a dar batalla contra la mafia del puerto, de los juicios laborales y del narcotráfico", expresó y sostuvo que su gestión "no va a parar hasta echarlos de la Argentina".

A su vez, Macri dijo que las obras lo emocionan: "Le pongo las caras de las familias cuando llegamos con la cloaca, el agua potable, el puerto, con el aeropuerto, con el tren. Sus vidas cambian de verdad".

"No les puedo pedir a ustedes que produzcan con tecnología del siglo XXI, sobre una infraestructura del siglo XIX. Por eso hemos puesto en marcha más de 20 mil kilómetros de caminos y autopistas que se construyen a precios entre el 20 % y el 50 % más barato. Porque nunca más las obras serán sinónimo de corrupción, sino de esperanza, optimismo y alegría", afirmó.

"Cuando me dicen que les hemos dado una mano, yo no me siento cómodo con esa frase. Lo que hemos hecho es sacarle el pie de encima y el campo respondió con más trabajo y más empleo", subrayó.

Después de que el presidente de la Sociedad Rural remarcara la necesidad de bajar los impuestos, Macri reconoció el reclamo. "Comenzamos a bajar los impuestos. Pero también reconocemos que hay que seguir bajándolos. Estamos preparando una reforma impositiva que involucre a todos los niveles de Gobierno", adelantó el Jefe de Estado, aunque no dio precisiones de plazos.