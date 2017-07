Lavagna alertó que subirán los precios

FRENTE 1PAÍS

El economista Roberto Lavagna, referente del Frente Renovador de Sergio Massa, vaticinó que la suba que registró el dólar respecto del peso en las últimas semanas va a tener impacto en los precios, y afirmó que la moneda estadounidense "es un termómetro que nos está diciendo que hay problemas".

"Se puede discutir en qué magnitud, pero que hay una transmisión a los precios no hay duda", dijo el referente económico de la fuerza electoral 1País.

"El dólar es un termómetro que nos está diciendo que hay problemas, y el problema básico es una economía que no arranca. Funciona para algunos sectores, pero deja afuera al grueso de la actividad productiva y al grueso de los trabajadores, y los capitales especulativos que entraron para ganar, y ganaron fuertemente, por desconfianza, empiezan a salir" enfatizó el ex ministro.

Lavagna, quien presentó en Mar del Plata un plan económico esbozado junto a Massa y Margarita Stolbizer, detalló que "el grueso de los datos que tenemos, es una caída de 3,5% per cápita el año pasado, y este año una probable recuperación de 1,5%, por lo tanto estos dos años dejan un saldo negativo de caída de la producción y del ingreso del 2%".

"Ojalá los discursos con buenas perspectivas se cumplan; por ahora todo parece indicar que estos dos años dejan un saldo negativo; el resto son discursos", apuntó.

El economista sostuvo finalmente que "el error inicial fue confiar en la idea de la inversión como motor, eso no se produjo" y explicó que "por eso hubo una caída de producción y de ingreso, que no logra recuperarse del todo este año, porque ni el consumo ha arrancado ni la inversión se mueve".