“Ahora vienen con planes y soluciones que no aplicaron”

CAMPAÑA

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, llamó ayer a “volver a derrotar el miedo” en las próximas elecciones, y fustigó a los precandidatos del kirchnerismo al expresar que “aquellos que estuvieron tantos años, ahora vienen con planes y soluciones que no sólo no las aplicaron, sino que además dejaron el país en ruinas”.

Macri participó ayer de un acto de campaña de Cambiemos en Tandil, su ciudad natal, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal y los precandidatos de cambiemos para las Paso del 13 de agosto, donde destacó: “Quienes gobernaron muchos años, sobre todo esta provincia, y no se ocuparon de resolver uno solo de los problemas, ahora tienen todas las soluciones y planes”, y pidió: “Basta de mentiras, mañas y mafias. Trabajemos juntos, que esa es la única manera”.

Ante un público que coreaba el eslogan “sí se puede, sí se puede”, el presidente de la Nación, en medio del club de Independiente, dijo: “Hace 19 meses que lo primero que hicimos fue reconocer los problemas de la Argentina y encararlos y dar batalla con la verdad y sinceridad, con las manos limpias y sabiendo que dichos problemas tienen solución, pero que hay que afrontarlos entre todos y no seguir mintiendo a la gente como lo han hecho”.

“Sé que los problemas no se solucionan de un día para el otro, pero para eso estamos trabajando, como un equipo y como tal debemos trabajar en forma conjunta y unidos para sacar a esta Argentina adelante. Este equipo lo integramos con la gobernadora bonaerense, el gobierno Nacional, y los intendente de cada distrito y ustedes, que todos buscamos un país mejor, mas sano y más fructífero”, señaló el mandatario y líder de Cambiemos.

“En 19 meses que llevamos logramos empezar a bajar la inflación, es la más baja de los últimos siete años, logramos el mayor crecimiento de los últimos seis años”, repasó.