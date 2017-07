Récord histórico del dólar: cerró a $18,01

ECONOMÍA

El dólar se disparó hoy 15 centavos y marcó un nuevo récord, al superar los $18 en bancos y casas de cambio de la city porteña, pese a nuevas ventas por parte de entidades oficiales.



Según un promedio realizado por el Banco Central, el billete cerró a $17,55 para la punta compradora y $18,01 para la vendedora.



Operadores analizaron que la suba fue impulsada por una firme demanda que no cede a causa del clima electoral y la altura del mes.



La moneda norteamericana se vendió por la mañana a $17,95, mientras con el correr de las horas el precio potenció su suba para ubicarse por encima de los $18, a pesar del regreso de fuertes intervenciones de entidades financieras públicas para equilibrar la plaza local.



Analistas financieros consideraron que las ventas oficiales pueden ser interpretadas por el mercado como un signo de que la autoridad monetaria prefiere un dólar por debajo de los $18.



El día anterior, el billete había escalado 10 centavos, al ser impulsado nuevamente por el sector mayorista, en el cual marcó otro máximo histórico por una firme corriente compradora que no cede.



La divisa acumuló un incremento de 1,98% con relación al último día hábil de la semana anterior.



Este viernes, en el segmento mayorista el dólar también cotizó con tendencia alcista, al finalizar la rueda a $17,79.



Se trató, de ese modo, de la séptima suba consecutiva de la moneda norteamericana en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).



El dólar minorista aumentó un 6,69% durante julio, un mes en el cual impactó en el humor de los inversores los resultados de las encuestas que no dan ventaja al oficialismo, luego de que se dieran a conocer las listas para competir en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).