El domingo habrá PASO en San Luis y se podrá votar a una sola lista

La secretaria electoral provincial anunció que el 30 de julio se votará una sola lista del Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis, ya que el otro sector del radicalismo y el pro no oficializaron sus boletas y los demás partidos irán con lista únicas.

La secretaria electoral provincial, Sandra Romero Guzmán, anunció este jueves que el próximo domingo, 30 de julio, habrá elecciones Primarias Abiertas y Simultaneas (PAS) en la que se votará una sola lista del Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis, ya que el otro sector del radicalismo y el pro no oficializaron sus boletas y los demás partidos irán con lista únicas en las elecciones de octubre próximo.



La única lista que estará presente el domingo será la lista 83 “Presidente Raúl Alfonsín”, que lidera el ex senador nacional Jorge Alfredo “Pupa” Agúndez y representa a un sector disidente de la UCR que logró ser habilitado por vía judicial para competir en la interna.



Este espacio había sido excluido por el Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis, cuya Junta Partidaria no presentó ante la justicia electoral la lista de los alfonsinistas.Tras una audiencia de conciliación que fracasó y una apelación del Frente rechazada, el tribunal Electoral provincial, por dos votos contra uno, decidió habilitar al sector alfonsinista para participar en la interna provincial.