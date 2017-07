Macri sobre el cruce con Schiaretti: "Seguiré trabajando por los cordobeses”

El Presidente aseguró que "no va a cambiar nada" en su relación con la provincia, en alusión a algunos dichos formulados días atrás por el mandatario cordobés sobre cuestiones impositivas y electorales.

El presidente Mauricio Macri afirmó que va a "seguir trabajando por los cordobeses”, independientemente de la campaña electoral y de que el gobernador Juan Schiaretti "se haya puesto un poquito más enfático, por decirlo educadamente", pero aseguró que "no va a cambiar nada" en su relación con la provincia, en alusión a algunos dichos formulados días atrás por el mandatario cordobés sobre cuestiones impositivas y electorales.



"Vamos a seguir trabajando, más allá de que hoy estemos en campaña y que el gobernador se haya puesto un poquito más enfático, por decirlo educadamente, pero no va a cambiar nada", indicó Macri durante una entrevista telefónica que brindó anoche a la señal televisiva Teleocho de Córdoba.



"Quiero reiterar, más allá de todas las cosas que se digan, que he trabajado muy bien con el gobernador Juan Schiaretti en estos 18 meses”, remarcó el Presidente.



Macri mantuvo un contrapunto con Schiaretti, a quien le pidió bajar los ingresos brutos en Córdoba durante su visita a la provincia el 12 de julio último, lo que motivó el reclamo del mandatario provincial acerca de los fondos que la Nación le adeuda al distrito "desde hace 30 años", durante una conferencia de prensa que compartieron en la capital cordobesa.