“Los compañeros nos respaldan”, dijo Cure

PARTIDO FEDERAL

“Tengo la ventaja de que en todos los lugares que estamos visitando me conocen, siento el apoyo de los compañeros, es un estímulo, pero veremos en las urnas”, declaró la precandidata a senadora provincial por el Partido Federal Mirtha Cure.

La dirigente peronista de Junín admitió que si bien su espacio puede restarle votos al Frente Renovador de Sergio Massa en la sección, el objetivo está puesto en trabajar pensando en generar un grupo político con identidad propia en el que la gente pueda verse identificada en la Provincia y en la ciudad.

“Sigo insistiendo en que la realidad hubiera sido distinta si Sergio Massa y Florencio Randazzo hubieran ido juntos por la renovación del peronismo, pero son decisiones personales de querer con razón o no generar nuevos espacios que en este caso terminan acercando a algunos, pero alejando a muchos otros más”, afirmó la ex legisladora.

Finalmente, sobre su futuro más allá de las elecciones, Cure enfatizó que “hace diez años que no soy legisladora y la gente me sigue llamando, pidiendo cosas, tengo vocación de servicio, e gusta ayudar, el día que alguien venga a hablar conmigo y no intente resolver su problema me tengo que ir de la política”.