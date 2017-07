Frigerio dijo que los argentinos no quieren volver "al país de la impunidad"

El ministro del Interior Rogelio Frigerio aseguró que el debate parlamentario para expulsar de la cámara baja al diputado Julio De Vido "impulsa más la decisión de la mayoría de los argentinos para no volver al país de la impunidad", a pesar de que el oficialismo no consiguió los votos para explusarlo.

Rogelio Frigerio, ministro del Interior, aseguró: "Lo que va primar es la soberanía del voto popular el 13 de agosto y el 22 de octubre cuando la gente sea la que defina si quiere volver al país de la impunidad o avanzar en una verdadera República, eso es lo importante independientemente de lo que digan o no los políticos", señaló en declaraciones a radio La Red.



Sostuvo que "lo de ayer (miércoles) impulsa más esa decisión de la mayoría de los argentinos para no volver al país de la impunidad", en referencia al debate en el que 138 legisladores votaron a favor de expulsar a de Vido y 95 se opusieron, lo que determinó la continuidad en la cámara baja del ex ministro de Planificación por no haberse alcanzado los dos tercios de los presentes que impone el reglamento.



En ese sentido, Frigerio recordó que ayer "ganó la postura en contra de De Vido, pero no alcanzó para los dos tercios" y calificó a quienes votaron en contra de la exclusión del legislador del Frente para la Victoria como "los diputados del pasado, de lo que era la Argentina antes. Estoy convencido de que la gente, dentro de dos semanas va a ser la que con el voto determine en qué país queremos vivir. Eso me deja tranquilo, porque estoy convencido de que la mayoría de la gente quiere fortalecer este cambio que se inició hace 18 meses", evaluó el ministro.