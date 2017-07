Julio De Vido sigue siendo diputado con fueros: rechazaron su expulsión

CÁMARA BAJA

Noticias Relacionadas Recuerdo a Eva Perón en el 65º aniversario de su muerte

Finalmente, después de una sesión que duró unas 10 horas, el oficialismo, junto con el massismo y parte del peronismo, no consiguieron los votos para remover de la Cámara de Diputados al ex ministro de Planificación Julio De Vido. En total, 95 legisladores votaron en contra de la propuesta y 3 se abstuvieron, número suficiente para que el ex funcionario kirchnerista mantenga su banca, ya que el oficialismo y sus aliados precisaban de 158 votos, 20 menos de los que consiguieron (138).

Luego de un martes en el que Cambiemos había conseguido dictamen a la espera de captar apoyos de otros sectores que no fueran el massismo y parte del Bloque Justicialista que conduce Diego Bossio, finalmente, en el debate de hoy el oficialismo no alcanzó los dos tercios de los legisladores presentes, por lo que De Vido seguirá en su banca.

Para aprobar la expulsión era necesario que el proyecto tuviera el apoyo de 158 diputados, ya que al momento de la votación había 237 en sus bancas. En una sesión que se caracterizó por declaraciones picantes, chicanas y largos discursos, fuertes cruces se vivieron en el recinto. Por su parte, Julio De Vido, el hombre en el foco de la tormenta mediática y política, aprovechó su paso por el Congreso para leer un comunicado y presentar su defensa. El ex funcionario negó haber cometido delitos durante la gestión K y apuntó: “Jamás me amparé en mis fueros parlamentarios”.

De Vido calificó de “nulo, vacío, inconsistente, arbitrario y revanchista” el encuadre legal que impulsaba su destitución de la Cámara baja por iniciativa de Cambiemos junto con sectores del peronismo disidente, por “orden” del Poder Ejecutivo.

El legislador dijo que es “blanco de un plan sistemático de marketing que fue escrito por el asesor extranjero del presidente” Mauricio Macri, en referencia a Jaime Durán Barba, en los que se insta a “destruir, desmoralizar, aniquilar e incluso hasta llevar a terminar con su propia vida al enemigo”.

La jefa de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, que habló después de De Vido, reclamó la “exclusión” del funcionario “por infame y traidor a la patria”. Asimismo, reconoció en alusión a él “la mayor obediencia debida al señor (Néstor) Kirchner”, pero sentenció que el actual legislador “fue el cajero” del gobierno kirchnerista.

Pablo Tonelli (PRO), miembro informante del oficialismo, sostuvo que “el honor” del cuerpo exige que el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, “sea excluido”.

Por su parte, la kirchnerista Diana Conti calificó como “inconstitucional y violatorio de los derechos humanos y políticos” el pedido de destitución del ex ministro de Planificación. “No solo tenemos a Milagro Sala presa política, vamos a incluir al Estado argentino en mayor responsabilidad internacional si llegamos a concretar un acto tan reaccionario y fascista como echar el voto popular y una banca de este cuerpo”, dijo la legisladora.

En tanto, la socialista Alicia Ciciliani advirtió que “no estamos analizando ninguna exclusión de tipo penal, estamos juzgando conductas que cuando afectan el decoro y la honorabilidad del cuerpo es razonable que se lo separe de su cargo siempre que se respete el derecho de defensa”.

Margarita Stolbizer, del GEN, por su parte, aseveró que “la Cámara tiene que tener una decisión política e institucional” para avanzar con la exclusión del ex ministro “para preservar este cuerpo”.