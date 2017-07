Julio De Vido: "Soy blanco de un plan sistemático de marketing"

SESIÓN EN DIPUTADOS

"No vengo a ejercer el derecho de mi defensa porque no le hayo legitimidad al método que utilizaron para imputarme, claramente violatoria", señaló De Vido en el recinto, tras lo cual sentenció: "Buscan destituirme y destruirme a nivel personal pero no lo van a lograr", añadió.

De Vido dijo ser "blanco de un plan sistemático de marketing" donde "el enemigo tiene que ser aniquilado", en el marco -aseveró- de "un programa neoliberal que lleva al hambre al puebo argentino".

Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica-Cambiemos, Elisa Carrió, reclamó hoy la expulsión de De Vido de la Cámara de Diputados por "por infame y traidor a la Patria en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional" y dijo que en el 2003, "cuando se le entregaron los plenos poderes, empezó la matriz del saqueo de la Nación".

Carrió reconoció que el oficialismo no contaba con los dos tercios de los votos necesarios para expulsar al ex ministro de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quien afronta 100 denuncias, está imputado en 26 causas y procesado en cinco.

Tras recordar que en la reforma de la Constitución de 1994 “se incluyó a la corrupción como atentado al orden democrático cuando conlleva enriquecimiento ilícito, que los califica como infames traidores a la patria”, Carrió dijo: "Yo acuso y pido la exclusión de De Vido por infame traidor a la patria en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional".

La diputada de la Coalición Cívica reiteró que el ex ministro de Planificación fue “el cajero” del ex presidente Néstor Kirchner y recorrió todo el país "por ruta, no en aviones privado, en autos de los que disponía la CC y vi cada una de las rutas que no se hacían”.

"Vi cómo no se hicieron las rutas 8 y la 5, el desastre que es la ruta 6 provincial y que solo se terminó la de Córdoba y esto lo vi en momentos de crecimiento del 10% de la economía de que no había caminos ni para salir a la ruta”, añadió.

En encendido discurso, la diputada Carrió enumeró este miércoles las causas por las que denunció históricamente a Julio De Vido, y pidió la exclusión del ex ministro de Planificación Federal “por infame traidor a la patria”.

"Me tocó el voto de Aysa, la primera gran estatización de la matriz del patrimonialismo corrupto y si bien es cierto que debió ser estatizada se transformó en una sociedad anónima”, agregó, y subrayó se puso a cargo a Carlos Bein, “el mismo que ahora está citado en las denuncias del Lava Jato, porque es una de las primeras que hacen en la famosa obra en el Tigre”.

En discurso, Carrió recordó las relaciones con Venezuela que se usaron para "los negocios privados del presidente Kirchner con (Hugo) Chávez”.