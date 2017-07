Los trabajadores de PepsiCo despedidos protestan en el Congreso

La columna de trabajadores de PepsiCo se trasladó desde Cerrito hasta Avenida de Mayo hacia el Congreso de la Nación, según precisó a Télam el delegado de PepsiCo, Leandro Gómez, quien explicó que presentarán un proyecto de ley por la reapertura de la planta y la reincorporación de los trabajadores.



Acompañados por agrupaciones de izquierda, entre ellas MST, PO, PTS y un gran cartel encabezando la columna con la consigna "No compres PepsiCo" y dirigentes políticos como el precandidato a diputado porteño por Izquierda al frente Alejandro Bodart y el postulante del FIT por la provincia de Buenos Aires, Nicolás del Caño, los trabajadores reiteraron el reclamo porque "la empresa se encuentra en plena ilegalidad al no acatar el fallo de la Cámara Nacional del Trabajo", que ordenó la reincorporación de una decena trabajadores.



La multinacional Pepsico Argentina había anunciado el 20 de junio pasado el cese de las operaciones de la planta de snacks ubicada en la localidad bonaerense de Florida, en Vicente López, donde trabajaban 536 personas, a quienes se les ofreció una doble indemnización que no fue aceptada por la totalidad de los empleados, que resolvieron permanecer en la planta y fueron desalojados el 13 de julio pasado. Según puntualizó en declaraciones a radio Rivadavia el delegado Camilo Mones, del total de trabajadores, 250 no aceptó el ofrecimiento de la empresa y ellos son los que encabezan la jornada de protesta.