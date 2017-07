"El resultado de la votación va a ser muy ajustado", dijo Tonelli sobre la expulsión de De Vido

"De lo que estamos seguros es que, ya sea para expulsar al diputado De Vido o para no hacerlo, el resultado seguramente va a ser muy ajustado y va a depender de unos pocos votos, y hay algunos diputados que aún no han expresado el sentido de sus votos", explicó el legislador del PRO en declaraciones a radio Continental.



Tonelli señaló que "no hay ninguna intención de arrojar diputados por la ventana todas las semanas ni es posible" llevar a cabo una iniciativa de ese tipo, pero recordó que "a lo largo de la historia, la cámara ha expulsado a 13 de sus diputados", y remarcó el caso del ex ministro de Planificación de los gobiernos kirchneristas por su situación judicial. "No creo que sea repetible el caso de alguien con 5 procesamientos, 26 imputaciones y más de 100 denuncias", enumeró.



Consultado acerca de si la continuidad de De Vido como diputado implica la posibilidad de un entorpecimiento en las investigaciones de las causas en las que está involucrado, Tonelli puso como ejemplo la orden de allanamiento de su domicilio que el ex funcionario postergó meses atrás amparado en sus fueros parlamentarios, pero hizo hincapié en que, más allá de su influencia en el ámbito judicial, Cambiemos considera que el legislador del Frente para la Victoria (FPV) "no es digno" de integrar el Congreso.