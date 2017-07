Cómo se reparten los votos de los bloques y quiénes están en duda

El interbloque de Cambiemos necesita los votos de dos tercios de los diputados que se encuentren presentes en el recinto en la sesión especial prevista para hoy para aprobar la expulsión del ex ministro de Planificación kirchnerista, Julio De Vido.

Aunque es difícil que alcance a sumar los votos necesarios para la exclusión, el oficialismo prevé que, en caso de no lograr el objetivo, queden expuestos los legisladores que voten por la negativa.

Cambiemos cuenta con 91 votos a favor. El massismo sumaría otros 37. El Bloque Justicialista cuenta con 17 diputados, aunque no habría homogeneidad en el voto a favor. El FPV, por su lado, cuenta con 74 legisladores que se oponen a la iniciativa. A ellos se suman el FIT con 4 diputados. Otras bancadas totalizan 34, que están en duda. Hayan definido aún su postura o no, en una votación ajustada los legisladores del resto de los bloques serán clave para definir el futuro del ex ministro kirchnerista.