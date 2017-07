El oficialismo firmó el dictamen para expulsar a Julio De Vido de la Cámara de Diputados

Diputados del oficialismo emitieron esta tarde un dictamen en el que se propone la exclusión del exministro Julio De Vido de la Cámara baja con el apoyo del Bloque Justicialista pero sin el Frente Renovador de Sergio Massa, que impulsó otra propuesta.

No obstante, el dictamen de Cambiemos es el que más firmas reúne (17 en total) y en consecuencia será el primero en ser sometido a votación en la sesión especial convocada para este miércoles a las 11.

El massismo, en su dictamen, propone que, además de la exclusión de De Vido, se tomen en cuenta los pedidos de desafuero que realizaron días atrás los legisladores de ese bloque para sí mismos, aunque en la sesión votarán a favor de la iniciativa de Cambiemos.

Aún con el apoyo del Frente Renovador y del Bloque Justicialista, el oficialismo no conseguiría reunir una mayoría de dos tercios de los presentes, debido a que el FPV, el Frente de Izquierda y el Frente Cívico de Santiago del Estero rechazarán la expulsión de De Vido.

Por esa razón, el oficialismo intentará que durante la sesión no se autoricen las abstenciones para que los votos sólo se cuenten como positivos y negativos.

El objetivo de Cambiemos es exponer a los legisladores que no acompañen la expulsión como "protectores" del diputado del FPV y exministro de Planificación, al que sindican como "símbolo de la corrupción".