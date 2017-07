Peña: "La oposición que gobernó las últimas décadas no resolvió ninguno de los problemas que plantea hoy"

"Los que gobernaron el país en las últimas décadas no pudieron resolver ninguno de los problemas que plantean hoy", dijo el jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña, en referencia a críticas opositoras en la campaña, y puso como ejemplo la reciente visita de la ex presidenta Cristina Kirchner a un tambo de la localidad de Lincoln, "siendo la suya una de las gestiones con mayor destrucción" de ese rubro en la historia.



Peña visitó el fin de semana distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Olavarría, como parte de la campaña para las PASO del 13 de agosto, acompañando a los candidatos del oficialista Cambiemos en timbreos, caminatas y visitas a organizaciones sociales y clubes barriales.



Consultado sobre la marcha de la economía, el funcionario aseguró que "estamos yendo por buen camino; no para el corto plazo solamente, sino para lo estructural, de desarrollarnos de una manera que podamos salir de la pobreza y la desigualdad". Respecto de los precios y del costo de vida, Peña consideró que " se esta dando una baja de la inflación y la recuperación del poder adquisitivo" de los trabajadores, "después de muchos años de alta inflación". De todos modos, reconoció que se genera "mucha distorsión en el sistema de precios al consumidor", al que se le dificulta tener "una referencia" cierta de cuáles son los precios reales,y opinó que lo que ocurrió con la promoción del Banco Provincia en supermercados de un 50 % de descuento resultó una "muy buena política para ayudar a los trabajadores bonaerenses en términos de empleados públicos, de un banco que es social".