Vidal renovó críticas a CFK

EN CAMPAÑA

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, cruzó con dureza a la ex presidenta y precandidata al Senado Cristina Kirchner al sostener que si bien lanzó su campaña en Mar del Plata, cuando le tocó gobernar afectó a la economía de esa ciudad con un decreto. Vidal señaló que el decreto que firmó la ex mandataria sobre el final de su gestión privilegió a los puertos de la Patagonia por sobre el resto de las costas del país, por lo que “afectó el trabajo” en la ciudad balnearia. “El decreto que privilegiaba a los puertos de la Patagonia contra el puerto de Mar del Plata. Eso afectó el trabajo del puerto. El trabajo, que es uno de los principales problemas que tiene esta ciudad. No viene desde hace un año y medio, sino desde hace muchos años”, sostuvo.