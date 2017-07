Otorgan créditos de hasta $ 60.000 a los jubilados con fondos del Anses

BUSCAN INCENTIVAR EL CONSUMO ANTES DE LAS ELECCIONES

El Gobierno oficializó la reglamentación de los nuevos créditos que otorgará la Anses a jubilados y pensionados, con un monto máximo de hasta 60.000 pesos y una tasa tope del 24% anual, medida que ya encendió una nueva polémica.

Con la necesidad de incentivar el consumo, retraído desde hace meses, mientras la economía no arranca, desde el oficialismo decidieron recurrir a la Anses para otorgar préstamos al sector pasivo, con plazos que van de los 12 a los 60 meses.

Sin embargo, desde distintos centro de jubilados y pensionados se cuestiona el interés del 24%, porque pese a que se trata de los propios fondos del sector pasivo, la tasa queda por encima de la estimación inflacionaria del propio Gobierno, fijada en el 21% para este año y aun menor para los años subsiguientes.

“Es una nueva estafa la que nos hacen a los jubilados: el Gobierno apunta a reactivar el consumo antes de las elecciones, después de los datos de caída de demanda interna informados por el INDEC, pero usa nuestra plata y nos cobra una tasa del 24% anual”, se quejó el titular de un Centro de Jubilados, que pidió el anonimato “para no sufrir discriminación”.

Las características de los préstamos son las siguientes:

1 - Jubilados y Pensionados: para poder acceder a un crédito el tomador debe residir en la Argentina.

2 - La edad permitida para tomar el crédito es de 18 años a 89 años inclusive.

3 - Monto máximo de los créditos por titular: hasta $60.000.

4 - Cantidad de cuotas: 12, 24, 48 y 60.

5 - Tasa Nominal Anual: 24% para 12 y 24 cuotas y 22,6% para 48 y 60 cuotas.

6 - Gastos Operativos: 1%.

7 - Es una obligación pagar un Seguro de Vida.

8 - Transferencia: los créditos otorgados se efectivizarán en un 100% por transferencia bancaria.

9 - Pago del crédito: la totalidad de las sumas adeudadas más los accesorios serán debitados automáticamente a través del "Sistema Unificado de Descuentos" de la Anses.

10 - El monto prestacional mensual neto no podrá ser afectado más allá del 30%.