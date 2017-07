Para el Gobierno, la suba del dólar "no tiene impacto en los precios"

DEVALUACIÓN DEL PESO

El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, insistió con que el Gobierno no ve "con preocupación" la suba del dólar y que "no tiene impacto en los precios", al tiempo que remarcó que el Banco Central "va a impedir que haya zozobras".

El funcionario enfatizó que "nadie duda" que "hay una recuperación de la economía" y que "después de muchos años, Argentina vuelve a crecer, vuelve a generarse empleo en el sector productivo", aunque reconoció: "Ocurre mucho más lento de lo que nosotros quisiéramos".

"El cambio empezó poniendo a Argentina de pie desde el punto de vista económico, esto no quiere decir que el cambio le llegue a todos los sectores de la sociedad y de la producción al mismo tiempo, porque esta Argentina que heredamos es muy despareja", marcó.

En este sentido, expresó que si desde el Gobierno siguen "con esta convicción por este rumbo, finalmente todas las familias van a sentir que este cambio que ya llegó, les llega particularmente al bolsillo o con un empleo de calidad".

Respecto de la suba del dólar, que el viernes saltó a $ 17,66 en el mercado minorista y así registró un aumento semanal de 53 centavos, respondió que "está bueno llevar tranquilidad" y reiteró que no ven "con preocupación" esta situación, en línea con lo que había señalado el presidente Mauricio Macri días atrás.

"Hace pocas semanas la críticas eran que teníamos un tipo de cambio atrasado, ahora que se acomoda un poco y que eso no tiene impacto en los precios se lo plantea también como una situación de inestabilidad", cuestionó.

El ministro remarcó además que "por primera vez en mucho tiempo la Argentina tiene una herramienta de política cambiaria que tiene la gran mayoría de los países a los que les va bien, que es un tipo de cambio flexible".

"Esto te permite amortiguar los shocks externos de una manera mucho mejor que el tipo de cambio fijo con el que vivimos durante la convertibilidad y muchos años del kirchnerismo", indicó.

Además, aseveró que "hoy hay un Banco Central independiente, profesional que va a impedir, usando todas las herramientas disponibles, que haya zozobras en las familias argentinas respecto a la inflación o el tipo de cambio".