Se jubiló Arriaga, el “señor del tránsito”

Es “el señor del tránsito”. Informa del estado de las calles y autopistas en los medios desde mucho tiempo antes que naciera el Waze. Pero supo coexistir con esa app y todas las que vinieron antes. Desde su cuenta de Twitter -que abrió en 2010 y ya casi tiene 700 mil seguidores- y sus apariciones en radio y TV, Ernesto Arriaga anunció que, a sus 66 años, se jubila. Hoy, se despidió frente a las cámaras de TN.

En el piso y en las redes sociales, lo despidieron sus colegas del canal y también los televidentes, oyentes (informó por años desde noticieros de radio) y usuarios que buscaban su nombre en Twitter para saber qué pasaba en esa vía que no avanzaba o con ese tren que no salía de la estación.

Fium fium fue su latiguillo para decir que los trenes, subtes y colectivos estaban funcionando “a horario”. Pionero del periodismo de tránsito, al que se dedica desde hace cuatro décadas, Arriaga trabajó 40 años en Vialidad Nacional y fue su vocero. “Tengo que cubrir 40.000 kilómetros de ruta, 1.600 puentes y todos los pasos fronterizos”, respondió en una nota de 2013 en la que le preguntaron por la responsabilidad de ser “el hombre del tránsito”.

“Doy indicaciones desde las 6 de la mañana, para el potencial conductor que todavía no salió de la casa, para que sepa por dónde tiene que ir o por dónde no. Nosotros salvamos vidas, es un servicio al usuario, y, como los boys scouts, estoy siempre listo”, describía sobre su función. Para formarse, ya en la década del 70 Arriaga comenzó a realizar cursos y posgrados en tránsito y transporte y es uno de los fundadores de la Asociación de Periodistas de Tránsito de la Argentina, desde donde capacitan a otros periodistas más jóvenes en la temática. Ahora seguirá su vida en motorhome, junto a su amor desde hace 10 años, María del Carmen Bazán. Como contó en TN en el último Día de los Enamorados, su historia de amor con quien era contadora y dejó todo para manejarle sus redes sociales, empezó en la primavera de 2007, cuando se cruzaron en el Club Náutico de Olivos

Ernesto estaba separado y vivía en un motorhome con su perro Logo. La llevó a su casa y le propuso seguir el paseo junto al cachorro de ella. Así salieron, los cuatro, a dar la vuelta por la Quinta de Olivos. Charlaron hasta las 4 de la madrugada y descubrieron que se conocían desde la infancia, del mismo barrio, del mismo colegio. Además de compartir el amor por los perros, los dos tienen 3 hijos de la misma edad y se separaron en el mismo año. A partir de ahora seguirán el camino juntos y en el mismo motorhome donde ella se subió en Olivos por primera vez hace 10 años.