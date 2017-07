Se inició el control de tablets y PC para viajar a EE.UU.

EZEIZA

El control para los pasajeros que viajan a Estados Unidos con tablets y computadoras de acuerdo con las normas que solicitó a las aerolíneas de todo el mundo la Transportation Security Administration (TSA) de ese país, comenzó ayer en el aeropuerto internacional de Ezeiza con un vuelo de Aerolíneas Argentinas (AA) a Miami que embarcó sin inconvenientes ni retrasos, según fuentes de la empresa de bandera.

Partió ayer a las 8.42 rumbo a Miami el vuelo AR1304 y "todo se desarrolló con normalidad y sin inconvenientes ni retrasos", indicó a Télam una fuente de la empresa aérea.

"Implementamos un sistema de control provisorio con canes avalado por la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) hasta tanto estén operativos los tres equipos que compramos y que llegarán al país el próximo fin de semana", explicó.

La misma fuente detalló que "los controles se realizaron en forma aleatoria, uno de cada 20 pasajeros, en el sector de ingreso a la manga de abordaje de la aeronave, donde habitualmente efectuamos los controles de líquidos y geles. Allí colocamos una mesada donde se ubicaron las tablets y las computadoras para que un perro entrenado los revisase".

"No tuvimos ningún episodio y todo el embarque se desarrolló con normalidad y en los tiempos habituales, ya que al ser uno de cada 20 pasajeros aproximadamente en forma aleatoria, el control no demandó mucho más tiempo que antes", indicó.

Como anoche partieron siete vuelos en el término de tres horas, las compañías recomendaron a sus pasajeros concurrir con suficiente antelación al aeropuerto a los fines de agilizar los trámites y no ocasionar demoras en el embarque.

Por su parte, el titular de la PSA, Alejandro Itzcovich, aseguró a Télam que "a pedido de Aerolíneas Argentinas implementamos este tipo de control provisorio hasta tanto estén funcionando los equipos que adquirieron", aunque señaló que no sabe a ciencia cierta cómo harán los controles las restantes empresas porque "es un tema exclusivo de las aerolíneas con la TSA".

Al respecto reiteró que "no hay prórroga" pese a que "todas las aerolíneas que vuelan desde Buenos Aires a distintos destinos de Estados Unidos la solicitaron para poder implementar los controles, pero no les fue concedida".

Itzcovich añadió que por tratarse de un pedido del gobierno de Estados Unidos a las empresas aerocomerciales, “son las aerolíneas las que deben llevar a cabo los controles. Nosotros desde la PSA apoyamos y supervisamos estos controles, pero no intervenimos directamente”.