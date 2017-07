Una familia quedó atrapada 25 horas en la nieve en Neuquén

OLA POLAR

Un matrimonio neuquino y sus dos hijas, una de ellas con discapacidad, permanecieron durante 25 horas atrapados en la nieve el fin de semana pasado soportando temperaturas de 20 grados bajo cero, al quedar varado el vehículo en el que se trasladaban en la ruta provincial 21 entre las localidades de El Huecu y El Cholar, a 350 kilómetros al norte de la capital neuquina.

Paola Criado (43) y Hugo Reumay Dante (60) y sus hijas Ailin de 17 años y Antonella de 20 emprendieron el viernes pasado un viaje de paseo que solo iba a extenderse por esa jornada hacia el norte de la provincia.

Hugo contó a Télam que "decidimos ir al norte porque en la zona sur, Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura había demasiada nieve y como en el norte (Neuquén) no había pronóstico de nieve sino de lluvia decidimos ir para allá".

"Decidimos ir hasta El Cholar y a las 4 de la tarde pegamos la vuelta, hicimos unos 15 kilómetros de regreso, tuvimos que poner las cadenas de nieve, seguimos pero en una curva la camioneta se deslizó de costado y quedamos incrustados en el cordón de nieve que queda al costado cuando pasa la máquina", relató.

Indicó que "venía gente atrás que nos pasaron pero cuando bajamos de la camioneta para poner las cadenas que se habían salido, el viento blanco y la nieve que caía no nos dejó hacerlo".

Hugo estimó que en una hora en el sector donde habían quedado atascados, en una hora cayó entre 40 a 80 centímetros de nieve con el agravante que empezó a oscurecer y no era posible a esa altura de la jornada salir del lugar.

Para subsistir debieron aplicar criterios de supervivencia para racionar el poco pan, fiambre, facturas y agua que tenían en el auto.