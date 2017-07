Postergan la firma del dictamen para expulsar a Julio De Vido

DIPUTADOS

La firma del dictamen de comisión sobre el proyecto que plantea la expulsión por “indignidad” del diputado Julio De Vido fue postergada hasta el próximo martes, luego de que Cambiemos y el massismo acordaran “darle tiempo al ex ministro a ejercer su descargo”.

Tras más de cuatro horas de debate, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el macrista Pablo Tonelli, dispuso ayer un pase a cuarto intermedio, luego de que Cambiemos aceptara la propuesta del massismo de darle una semana al ex funcionario kirchnerista para que se defienda.

La intención del interbloque oficialista era firmar el dictamen ayer mismo, pero, para darle más contundencia al mismo, aceptaron el pedido del massismo, que, a la vez, resignó la posibilidad de la suspensión, alternativa que manejaba hasta el martes.

Además, ambos bloques impulsarán en los próximos días un pedido de sesión especial para el miércoles, con el fin de tratar el dictamen que firmarían un día antes.

Para ser aprobado en el recinto, quienes impulsan la expulsión necesitan el visto bueno de las dos terceras partes de los diputados presentes al momento de la votación, número que, en caso de asistencia perfecta, sería de 172 (sobre 257).

Al inicio de la reunión de comisión, Tonelli leyó un escrito presentado la noche del martes por De Vido en el que el ex ministro kirchnerista afirma “ser víctima de una de las persecuciones más sistemáticas, injustas y meticulosamente organizadas que recuerde”.

Y agregó: “Esto me obliga a manifestarme y promover una moción de orden que usted sabrá canalizar en los términos del reglamento, con el mayor resguardo a mi dignidad y decoro personal, arbitrando las acciones y decisiones que en derecho me corresponden”.

Dijo también sentirse “agraviado, personalmente, por la mentira y la denuncia inventada”, pero señaló que lo que más lo “repugna” es la “hipocresía” con la que, a su entender, actúan los legisladores que impulsan su exclusión del cuerpo.

En el inició de las exposiciones de los diputados, Elisa Carrió (Coalición Cívica-Cambiemos) defendió su proyecto de expulsión de De Vido al señalar que es “un escándalo moral que un procesado por la tragedia de Once esté sentado” junto con el resto de los legisladores en el Congreso.

“¿Díganme, es un escándalo moral o no que un hombre procesado por asociación ilícita y procesado por la muerte de 51 personas, siga en su banca?”, se preguntó la integrante de Cambiemos en la reunión, aclarando que no pidió la expulsión de De Vido, por asociación ilícita, ya que “estamos tratando el escándalo moral y el daño”.

Durante su exposición, Carrió mantuvo un cruce con la diputada del FPV-PJ, Diana Conti, quien pedía la palabra para expresar la postura de ese bloque y la líder de la CC no quiso conceder la interrupción y disparó: “No le concedo ninguna interrupción, no puede hablar, voy a exponer yo. Cuando termine ustedes pueden hablar de lo que quieran, acusarme a mí de lo que quieran. Si están sacados es un problema de ellos”, lo cual generó uno de los momentos de mayor tensión de la reunión.