Esteban Bullrich evaluó que ganará a Cristina Kirchner en territorio bonaerense

El precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires y ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, mostró confianza en sus posibilidades de vencer a Cristina Kirchner en las elecciones legislativas y se refirió a la ex mandataria como "una senadora más", con la que el oficialismo deberá "trabajar y consensuar".

En diálogo con Radio Con Vos, el precandidato a senador nacional Esteban Bullrich evaluó con "un 8", sus posibilidades de ganarle a Cristina Kirchner en las elecciones, en las que él lidera la nómina para la Cámara alta de Cambiemos, mientras que la ex presidenta encabeza la lista del frente Unidad Ciudadana.



Bullrich también fue optimista con el futuro del país. Subrayó que "los barrabravas del miedo cada vez tienen menos adeptos", aunque admitió que hay sectores de la sociedad que pasan un mal momento. "Te voy a reconocer que aquel que había entrado a la clase media, que está hoy en el borde, por ahí siente ahora que dio un par de pasos atrás, que no le alcanza la plata para llegar a fin de mes", aseveró.



El ex ministro indicó que el Gobierno está "pensando un país para los próximos 20 años", pero aclaró: "Somos conscientes de que no a todos les llegó este cambio. Pusimos a la Argentina en otra forma de gobernar, con la verdad como eje. Tenemos un Indec que nos dice la verdad, los sindicatos pueden usarlo de referencia en las paritarias", graficó. Y agregó: "Ya doce de los quince sectores que mide el Indec crecieron en el primer trimestre" y agregó que "la inversión total del segundo trimestre va a ser 10 por ciento más alta que el año pasado".