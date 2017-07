"La verdadera candidata es Vidal" afirmó Gladys González

"La verdadera candidata es Vidal. Nosotros somos el equipo que la acompaña, pero lo que siento es que estamos en el proceso de mostrarnos como equipo y de mostrar quiénes somos", afirmó la ex titular de Acumar en una entrevista que publica este miércolesoy el diario Clarín y en la que subrayó que la mandataria provincial es "un actor fundamental" y también el presidente Mauricio Macri, a quien dijo "le ha tocado tomar las decisiones más difíciles y también es un gran candidato".



La ex interventora del Sindicato de Obreros Marítimos añadió que en la provincia "ningún macho se animó a dar las peleas que una mujer como María Eugenia está dando" para "cambiar un sistema corrupto", en alusión a "los machos del PJ de la provincia".



"La gente sabe lo que estamos haciendo: ve las máquinas, ve los obreros, ve las obras. Después de tantos años de abandono, la gente se dio cuenta de que un año y medio no alcanza apara cambiar una realidad de 12 años como mínimo, podríamos hablar de 20 o más", señaló.