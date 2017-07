Oficializaron los créditos para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo

ECONOMÍA

El Gobierno publicó finalmente en el Boletín Oficial el decreto que habilita a la Anses a extender a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) los créditos que daba a jubilados y pensionados, como publicó Clarín el domingo pasado. Son 3.897.334 personas que reciben esta prestación.

Según el Decreto 516/17, el Estado debe crear y generar condiciones para que aquellos que reciben prestaciones de la seguridad social “cuenten con otras herramientas que les permitan procurarse, progresivamente, un mayor desarrollo en plenitud”.

Para el Gobierno, “resulta necesario actuar con celeridad y decisión para implementar medidas que modifiquen la situación imperante en la materia, estableciendo la posibilidad de acceder a programas de financiamiento para los sectores ya mencionados, y que se orienten a reducir los niveles de pobreza sensiblemente”, agrega la norma en los considerandos.

En esta necesidad de “celeridad”, justo a menos de un mes de las Paso, basa el Gobierno la necesidad de un decreto en lugar de esperar la aprobación del proyecto de ley: “La particular naturaleza de la situación planteada y la urgencia requerida para su resolución, dificultan seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las Leyes, por lo que el Poder Ejecutivo Nacional adopta la presente medida con carácter excepcional”, sostiene el decreto. Cambiemos ya tenía atado con el peronismo en el Senado un acuerdo para votar la ley.

Según el Gobierno, los créditos impulsarán la microeconomía y mejorarán la situación de los titulares de las AUH. La Anses será la autoridad de aplicación del decreto y el plan se financia con el dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ese organismo. Se podrá asignar a este programa un 5% de ese fondo, que hoy tiene -según datos a junio- 61.087 millones de dólares. Así, habrá 50.000 millones para prestar por esta vía, siempre que los beneficiarios de la AUH -hoy en $1.246 por hijo- la pidan.

Cómo son los préstamos:

» Las madres titulares de AUH podrán solicitar hasta $3.000 por hijo y devolver el préstamo en 12 meses. Si lo reintegran en dos años, podrán pedir hasta $5.000 por hijo.

» Los titulares de pensiones no contributivas podrán solicitar hasta $12.000, las madres titulares de AUH con 7 hijos hasta $20.000 y los jubilados de la Pensión Universal al Adulto Mayor hasta $30.000.

» No se requiere ninguna autorización extra.

» En todos los casos, la tasa nominal anual será del 24%, un poco más baja que la que ofrecen los bancos para los créditos al consumo.

» Los préstamos se podrán retirar de una sola vez de la cuenta sueldo gratuita de la Seguridad Social del titular.

» Las deducciones por el pago de las cuotas no podrán exceder el 30% del valor de la prestación mensual que percibe el titular de la AUH.

» El cobro del préstamo se hará mediante un descuento sobre las prestaciones.

» Si, por alguna causa, se suspendiera el pago de la AUH, la Anses podrá recibir las cuotas una vez que se restablezca el pago o cobrarlas de otra prestación a la que pudiera tener derecho el titular y cuyo pago estuviere a cargo del organismo.