Carrió: “Se va a lograr la expulsión de De Vido”

La precandidata a diputada de Vamos Juntos por la Ciudad, Elisa Carrió, afirmó que hoy el oficialismo va a “lograr la expulsión” del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, procesado por asociación ilícita.

La legisladora oficialista, en campaña por la Ciudad de Buenos Aires, dijo además que la propuesta del massismo de sólo “suspensión” para el ex funcionario y actual diputado es “para quedar bien, (ellos) siempre a mitad de camino”.

Las palabras de Carrió surgieron en declaraciones formuladas al encabezar ayer un acto partidario.

Horas antes, la diputada del Frente Renovador, Graciela Camaño, había dicho que en el macrismo “actúan como patroncitos y se enojan cuando los demás no responden como empleados suyos”, al tiempo que tildó al Gobierno de “soberbio e insensible”, en línea con lo expresado por Sergio Massa.