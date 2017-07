Negaron la excarcelación al contador de los Kirchner

JUSTICIA

El juez federal Claudio Bonadio rechazó ayer la excarcelación del contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, cuya detención había ordenado el lunes en el marco de la causa “Los Sauces” en la que está acusada la ex presidenta Cristina Kirchner y sus hijos de lavado de activos.

El juez dictó la medida luego de conocer por la mañana el dictamen del fiscal Carlos Rívolo, quien se opuso a la excarcelación solicitada por la defensa con los mismos argumentos con que había pedido su captura: que Manzanares permitía eludir el embargo dictado sobre los bienes tras la intervención judicial de la firma.

Aún antes de conocerse el dictamen del fiscal, Bonadio justificó la detención al afirmar que “se estaban estructurando maniobras y ‘by passes’ para eludir el embargo”.

En diálogo con radio Mitre, el juez aseguró que aún no se pudo determinar en el expediente “quién dio la orden” para realizar esas maniobras, sí fue hallada “una nota firmada” por el contador ahora detenido, “donde, a determinados inquilinos que alquilaban a algún miembro de la familia Kirchner, se les daba la instrucción de dónde tenía que depositar los alquileres adeudados y los nuevos”.

También dijo que Manzanares ya se encontraba procesado en el marco de la causa, sin prisión preventiva, y que, ahora, pasó a estar “procesado con prisión preventiva”.

La prueba de esas maniobra sería una nota enviada por el contador detenido y recibida por un inquilino de las propiedades investigadas para que se depositaran los alquileres en una cuenta del ex gobernador santacruceño Carlos Sancho, quien ya fue citado a indagatoria para el próximo 1º de agosto.

Rívolo consideró que existió una “clara maniobra de desvíos de fondos intentada por Manzanares que tuvo por objeto no sólo eludir la intervención ordenada por V. S., sino también permitir que los miembros de la asociación criminal continuaran percibiendo los fondos que están siendo actualmente investigados”.

“Ninguna medida cautelar de menor intensidad” a la detención “resultaría suficiente para neutralizar los peligros procesales y asegurar su comparecencia cada vez que el tribunal lo requiere”, dijo el fiscal en su dictamen rechazando el pedido.

La defensa de Manzanares, a cargo del abogado Carlos Beraldi, que también defiende a Cristina Kirchner, anticipó que a partir de hoy podría apelar la medida ante la Cámara Federal, en la que esta primera semana de la feria se encuentran de turno los jueces Jorge Ballestero y Martín Irurzun.