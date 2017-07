Caos en Bariloche: cortes de energía y más de 3 mil personas varadas

TEMPORAL

Los primeros de los 10 micros extra que trasladarán a los pasajeros varados en el aeropuerto de Bariloche que aceptaron regresar a Buenos Aires por vía transporte comenzaron a salir anoche. Sin embargo, subirse a ese transporte no significó el fin de la odisea.

Alrededor de 60 horas es lo que tarda en unir un colectivo de larga distancia Buenos Aires con Bariloche en estos días, el triple de lo habitual. La distancia entre ambos puntos ronda los 1.600 kilómetros. Sólo en los 14 servicios de larga distancia que vinculan a las dos ciudades viajan casi 1.000 personas diariamente. Las demoras y cortes producidos por la nieve han generado que hasta 300 turistas quedaran varados en la terminal de la ciudad.

La situación en el aeropuerto de Bariloche no mejora. Todos los vuelos de ayer se cancelaron debido a un importante banco de niebla. Hay más de 3.000 pasajeros varados en el lugar. Unos 2.000 están desde el viernes. Familias enteras quedaron atrapadas en la localidad debido a la suspensión de vuelos que provocó el temporal de nieve. La ciudad ya está al 100 por ciento de ocupación y no hay plazas en hoteles y cabañas.

A este caos se suma el reciente corte de energía que dejó a miles de usuarios sin luz debido a la caída de un árbol sobre el tendido de la red. La situación más complicada es en el Oeste de la ciudad. Según publica el diario Río Negro, una rama de grandes dimensiones cayó sobre el tendido y obligó a cortar la energía en los barrios del sur y del oeste, hasta la zona del kilómetro 6.



Bajas temperaturas en todo el país

El 65 por ciento de 104 ciudades de todo el país monitoreadas por el Servicio Meteorológico Nacional soportaban una sensación térmica inferior a los 0 grados a las 9 de esta mañana. Ayer, en San Carlos de Bariloche, se registraron 13,7 grados bajo cero.

A su vez, en las bases antárticas hacía entre -29,2 y -9,8 grados centígrados, y el podio de las localidades continentales más frías estaba integrado además por la rionegrina Maquinchao (-10,4), la chubutense Esquel (-8,3) y la mendocina Malargüe (-8,2).

En el otro extremo, las temperaturas máximas correspondieron a las localidades misioneras de Oberá (19,8), Iguazú (17,7) y Bernardo de Yrigoyen (16,6). Además, la caída de nieve y un intenso frío, con temperaturas de hasta 20 grados bajo cero, se extendieron en las últimas horas desde la Patagonia hacia la región de Cuyo y la localidad bonaerense de Sierra de la Ventana.