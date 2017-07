Bullrich: el Gobierno "no es de ricos para ricos, ni para pocos"

El precandidato a senador nacional de Cambiemos por la Provincia de Buenos Aires Esteban Bullrich destacó que el Gobierno de Mauricio Macri "no es de ricos para ricos, ni para pocos", aunque reconoció que le "duele que el cambio aún no haya llegado a todos".



"No somos un Gobierno de ricos para ricos, ni un Gobierno para pocos. Queremos una Argentina para todos y eso lleva tiempo", sostuvo el exministro de Educación.



En ese sentido, el postulante oficialista remarcó que "el Metrobus y las cloacas son para la gente humilde" y señaló que la Casa Rosada quiere "construir un país no para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones".



En diálogo con Radio 10, el dirigente del PRO subrayó que "en diciembre de 2015 comenzó una transformación muy grande" y se mostró confiado en que la gente va a elegir "seguir con ella" en las elecciones legislativas de este año.



"Nos duele que el cambio aun no haya llegado a todos, falta y lo sabemos. El país ideal no lo vamos a construir en un año y medio. Hay gente que ya sabe que el cambio fue para mejor y otras que no", agregó Bullrich.