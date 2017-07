En Bariloche miles de turistas siguen varados

2.500 PASAJEROS DEMORADOS

Bariloche continúa atenazada por el frío y la nieve. Aunque no hubo precipitaciones, las bajísimas temperaturas impidieron que la nieve se retirara de las rutas, calles y veredas. La mínima de ayer lunes llegó a los -17 grados.

Se estima que en la localidad hay 2.500 pasajeros atrapados por el temporal.

En el aeropuerto local todavía quedan cientos de varados por la suspensión de sus vuelos. Aerolíneas Argentinas y Latam informaron que no pueden ofrecerles otros asientos puesto que los viajes están repletos en la alta temporada invernal. Los turistas tuvieron pocas opciones frente a sus ojos. Las compañías les ofrecieron vuelos desde Neuquén, pero ellos debían pagarse el costo del viaje o esperar hasta el sábado o domingo a que hubiera un espacio libre en los vuelos que salen de Bariloche.

En la terminal de colectivos se vivió durante todo el domingo una situación similar. Alrededor de 150 pasajeros quedaron detenidos en la ciudad porque sus buses no pudieron salir hacia el resto del país con las rutas cortadas.

La mayoría pasó la noche en la terminal, donde personal municipal les entregó chocolate caliente y medialunas. Para colmo se descompuso la caldera del lugar. Alrededor de las siete de la mañana se escuchó una fuerte explosión y luego un intenso olor a gas en todo el lugar. A consecuencia de esto se cortó la calefacción y los turistas tuvieron que soportar récords de frío.

El 50% de la ciudad estuvo alrededor de 30 horas sin luz producto de la caída de los árboles contra el tendido eléctrico. Ayer se estimaba que todavía unas 7.000 personas estaban sin servicio.

La Cordillera está al tope y se estima un 80% de ocupación en Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. En Bariloche hay alrededor de 30.000 turistas pasando sus vacaciones y las calles están pobladas.

En la otra cara de la moneda, cerca de 10.000 esquiadores disfrutan del cerro Catedral y otros 10.000 lo hacen en el Bayo (Angostura) y Chapelco (San Martín).