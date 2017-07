Después de cuatro años volvió a nevar en Mendoza

OLA POLAR

Mendoza amaneció ayer con nieve en su zona urbana, una postal esperada en un invierno que se hace sentir con temperaturas de hasta 3 grados bajo cero. El manto blanco sobre los techos de las casas, los jardines y los autos, fueron postales compartidas en las redes sociales por los habitantes del Gran Mendoza, desde la medianoche.

Hacía cuatro años que no ocurría un episodio similar; la última gran nevada en la capital mendocina había sido el 20 de julio de 2013.

La llegada de la nieve al llano también ha traído complicaciones para los viajeros en el arranque de la temporada alta de vacaciones de invierno. Aún hay vuelos demorados en el aeropuerto de Mendoza hacia Buenos Aires y varias rutas intransitables.

El túnel internacional Cristo Redentor, que une Mendoza con Santiago de Chile, está cerrado por la acumulación de nieve. La ruta 7, de alta montaña, está intransitable en alguno de sus tramos. No se puede llegar a las localidades cordilleranas de Potrerillos y Uspallata, a 100 kilómetros de la capital mendocina en alta montaña. Aunque sí está habilitado el tramo que une Uspallata con Puente del Inca.

Varios autos sufrieron accidentes al transitar por calles resbaladizas por el hielo y la nieve. En el Acceso Este de Guaymallén, entre calles Lamadrid y Adolfo Calle, el conductor de una camioneta Suzuki Vitara terminó en la banquina. En la zona de El Challao, Oeste de la ciudad, con 30 centímetros de acumulación de nieve en las calles, hubo un choque en cadena de autos, por no poder controlar sus vehículos. También hubo inconvenientes con el tránsito en Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, a la altura de la ruta Panamericana y en la zona de boliches, donde se acumularon 15 centímetros de nieve: algunos autos quedaron varados y no pudieron salir por la acumulación de nieve en la calle. El camino a Villavicencio está intransitable y en el Sur provincial, la ruta 143 que une Pareditas con San Rafael; la ruta 101 hasta Agua del Toroy la ruta 40 en La Jaula.

Vialidad recomendó extremar las medidas de precaución, no exceder los límites de velocidad y respetar las señales de tránsito. Las temperaturas bajo cero continuarán: para este lunes se espera una mínima de -3°C y una máxima de 12°C.