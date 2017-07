Por decreto, el presidente Macri lanzará créditos para beneficiarios de la Asignación por Hijo

VOLCARÁ HASTA 50.000 MILLONES DE PESOS

Mauricio Macri promulgará esta semana un Decreto de Necesidad y Urgencia para poner en práctica una medida que volcará hasta 50.000 millones de pesos entre las familias más pobres de la Argentina. El Presidente habilitará a la Anses para que pueda dar créditos a los beneficiarios de la Asignación por Hijo (AUH), una línea de préstamos que hasta ahora llegaba sólo a los jubilados y pensionados.

La decisión está destinada a proveer fondos a los hogares donde viven los receptores de las casi cuatro millones de AUH con un doble objetivo: aliviar la situación económica de los sectores más postergados y revitalizar el consumo en medio de la campaña electoral.

El mecanismo del decreto revela la urgencia del Gobierno por convertir la medida en una de las estaciones de la carrera proselitista. Macri prefirió no esperar los tiempos del Congreso, a pesar de que Cambiemos ya tenía atado con el peronismo en el Senado un acuerdo para votar la ley.

El miércoles 12 fracasó un primer intento por votar ese proyecto, cuando el propio oficialismo hizo caer la sesión para evitar que la oposición rechazara el DNU de Macri que anuló los reembolsos a los puertos patagónicos. El Presidente se tomó sólo dos días para decidir que saltaría el camino del Congreso y firmó el decreto el viernes.

El dinero de los créditos estará disponible para los sectores de ingresos más bajos, una franja en la que el oficialismo necesita mejorar mucho su intención de voto. Los datos oficiales de la Anses indican que, de los 3.897.334 receptores de AUH, un 37,71% vive en la provincia de Buenos Aires, el distrito que siempre se toma como medida del resultado de las elecciones de medio término, que no tienen una misma boleta en todo el país.

Según el texto que llegó al escritorio de Macri, los créditos podrán ser solicitados por las familias que reciben AUH, quienes reciben pensiones nacionales como la pensión por invalidez y los jubilados de la Pensión Universal al Adulto Mayor.

Las madres titulares de AUH podrán solicitar hasta $3.000 por hijo y devolver el préstamo en 12 meses. Si lo reintegran en dos años, podrán pedir hasta $5.000 por hijo.

Los titulares de pensiones no contributivas podrán solicitar hasta $12.000, las madres titulares de AUH con 7 hijos hasta $20.000 y los jubilados de la Pensión Universal al Adulto Mayor hasta $30.000.

"No se requiere ninguna autorización extra. El único requisito es que la cuota no supere el 30% del haber mensual del beneficiario", explicó al diario Clarín uno de los funcionarios al tanto del decreto de Macri.

En todos los casos, la tasa nominal anual será del 24%, un poco más baja que la que ofrecen los bancos para los créditos al consumo.

Como esos sectores sociales no tienen acceso al crédito a esas tasas y destinan todo su ingreso al consumo, el Gobierno espera que ese dinero llegue a la calle velozmente, incluso a pequeños comercios que no aceptan tarjetas de crédito o débito, ya que los préstamos se podrán retirar de una sola vez de la cuenta sueldo gratuita de la Seguridad Social del titular.

El plan se financia con el dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Según explicaron fuentes de la Casa Rosada a Clarín, se podrá asignar a este programa un 5% de ese Fondo, que hoy tiene -tal como indican los datos oficiales actualizados a junio- 61.087 millones de dólares. Así, Macri contará con 50.000 millones para prestar por esta vía, siempre que los beneficiarios de la AUH -hoy en $1246 por hijo- la pidan.

El proyecto es similar a los préstamos que la Anses ya otorga a los jubilados a través de la tarjeta Argenta. El organismo previsional informó en un comunicado que entre abril y el 10 de julio "se otorgaron 300.626 préstamos a jubilados y pensionados, por un monto total de $9.936,44 millones".