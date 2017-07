Vuelos cancelados, caminos cortados y falta de servicios

TEMPORAL EN LA PATAGONIA

Con dos aeropuertos cerrados, rutas cortadas y falta de suministro de agua y energía, la Patagonia atraviesa una emergencia climática en el inicio de las vacaciones de invierno por un temporal que azota la zona cordillerana.

Los aeropuertos de las ciudades de San Carlos de Bariloche, en Río Negro, y Chapelco, en Neuquén, fueron cerrados hasta la medianoche del sábado, a raíz de la intensa nevada que cayó en los últimos días y que dejó en esas pistas cerca de medio metro de nieve acumulada.

Ante esta situación, y en medio de la demanda por las vacaciones de invierno, la empresa Aerolíneas Argentinas informó que no podía programar los vuelos especiales a Bariloche y ofreció a sus clientes la devolución de los pasajes.

En Bariloche la situación es alarmante: el 47 por ciento de la ciudad se encuentra sin luz y se cancelaron todos los vuelos programados desde Aeroparque por el cierre del aeropuerto en la ciudad rionegrina. Además, hay rutas cortadas y pistas de esquí permanecen cerradas. El principal motivo del corte del servicio fue la caída de ramas y árboles y debido al peso sobre los cables que generan cortocircuitos.

También en San Martín de los Andes cerraron los aeropuertos. En esta última ciudad, el municipio declaró la emergencia climática y se recomendó a los vecinos no salir de sus casas. En tanto, el cerro Chapelco no pudo abrir por la falta de energía que impedía su normal funcionamiento.

Entre las rutas interrumpidas se encontraron la 237, en el tramo que va de Piedra del Águila al empalme con la ruta 40, mientras que en San Martín de Los Andes y Villa La Angostura, la acumulación de nieve alcanzó los 50 centímetros.

Otras terminales como Esquel, Ushuaia y Mendoza se encuentran operables aunque dependerá de la evolución climática de las próximas horas. En Aeroparque, las quejas de los usuarios se multiplicaron en las últimas horas, ya que las aerolíneas ofrecen reprogramar los viajes a partir del 20 de julio.

Cerca de 3500 pasajeros de Aerolíneas se vieron afectados por la cancelación de los servicios aéreos. La empresa comunicó que se cancelaron alrededor de 27 vuelos.